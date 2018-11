13 novembre 2018- 11:19 Manovra: Padoan, con questa maggioranza spread più che raddoppiato

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "La legislatura precedente ha riportato l’economia in crescita dopo una recessione che ha tolto 9 punti percentuali del Pil. Il debito è in discesa dal 2015, magari leggera, ma è in discesa. Lo dice l’Istat. Per quanto riguarda quello che ha fatto questo governo basta vedere lo spread che è più che raddoppiato rispetto al periodo precedente". Piercarlo Padoan, già ministro dell'Economia, membro della Commissione Bilancio alla Camera questa mattina ai microfoni di Giorgio Zanchini a radio anch’io (Rai Radio1).Il problema della politica economica di questo governo, aggiunge, "è che la direzione presa è sbagliata. Se prevalesse la linea dura del governo? Mi aspetterei un inizio di procedura di infrazione da parte della Commissione. I mercati per ora sono in fase di attesa. Una situazione di conflitto, che a mio avviso una parte di Governo sta cercando esplicitamente, certamente non farà piacere ai mercati", conclude Padoan.