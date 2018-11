20 novembre 2018- 18:31 Manovra: Padoan, una crisi cercata e voluta da giallo-verdi

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Domani la Commissione Europea si esprimerà sulla (probabile) procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Resta da capire le modalità, i tempi, e le eventuali sanzioni associate alla procedura". Lo scrive Pier Carlo Padoan su Democratica."I passi più recenti del Governo sembrano smentire nei fatti la dichiarata volontà di proseguire nel dialogo. Ma anche nel dialogo ci sono apparenti cambiamenti. Il linguaggio del ministro Tria nei confronti dell‘Europa è venuto assumendo toni sempre più omogenei alla linea sovranista di altri membri del governo, togliendo argomenti a quanti fin qui avevano individuato nel ministro una posizione dialogante"."La domanda che ci dobbiamo porre, e che molti si stanno ponendo, è: Come si può andare avanti cosi? Nei prossimi mesi ci dobbiamo aspettare un inasprimento delle conflittualità con l’Europa? Ma soprattutto quando e come si potrà verificare una perdita di controllo della situazione, e di conseguenza, quando e come si potrà verificare un vero e proprio shock finanziario, confezionato in casa? Cosa pensa di fare il Governo in caso di shock? Siamo di nuovo di fronte allo spettro del Piano B? Un piano B che sarebbe cercato e non semplicemente imposto dagli eventi".