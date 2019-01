9 gennaio 2019- 17:53 Manovra: Parrini, 'governo corregga tassa su volontariato'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Il governo ha raddoppiato l'imposizione fiscale su chi in Italia aiuta i più deboli. Se è vero, come ha detto Di Maio, che si sono sbagliati, e che vogliono correggere col primo provvedimento utile, il nostro emendamento al Dl semplificazione è il primo provvedimento utile. Se diranno di sì al nostro emendamento avremo vinto insieme al mondo del non profit una battaglia di giustizia. Se diranno no, dovremo denunciare l'ennesima bugia gialloverde". Lo scrive su Facebook il senatore Pd, Dario Parrini.