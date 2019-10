29 ottobre 2019- 12:51 Manovra: Patuanelli, 'stop a rialzo Iva obiettivo più alto raggiunto, non era così scontato'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L'obiettivo più alto raggiunto dalla legge di bilancio è stata la capacità che abbiamo avuto in tempi rapidissimi di scardinare la possibilità dell'aumento dell'Iva, 23 miliardi reali messi sul tavolo che consentiranno di non deprimere ulteriormente la domanda interna, a sostegno delle imprese. Credo non fosse così scontato".Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo all'assemblea Unioncamere di Treviso.