28 dicembre 2018- 14:01 Manovra: Pd deposita ricorso a Consulta, calpestata dignità Parlamento

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo depositato un ricorso che si è reso necessario per ciò che è successo in queste settimane, prima al Senato e ora alla Camera. Ci appelliamo alla Corte per ristabilire le regole essenziali di questa democrazia". Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama, Andrea Marcucci, alla conferenza stampa dem con Matteo Orfini, Dario Parrini e Stefano Ceccanti per illustrare le ragioni del ricorso alla Corte costituzionale dopo le tensioni sull'esame della manovra. "La maggioranza ha presentato un maxiemendamento con oltre 1500 commi e ha impedito ai parlamentari di conoscerne i contenuti. Il testo è stato votato senza che nessuno sapesse cosa ci fosse scritto. Una cosa di una gravità senza precedenti. Noi avevamo proposto di concludere i lavori il 26 dicembre" per permettere ai parlamentare di esaminare il maxiemendamento, "questo non avrebbe comportato alcuno slittamento, nessuno vuole andare in esercizio provvisorio... ma la risposta è stata negativa", ha aggiunto Marcucci. "C'è stata una volontà precisa del governo, da protagonista, e della maggioranza, che subisce la volontà del governo, di impedire ai parlamentari di sapere cosa stessero votando. Le regole sono state calpestate. È stato ridicolo sentire i senatori di maggioranza che parlavano di una manovra che non conoscevano. La democrazia va difesa nel palazzo”, ha sottolineato ancora il presidente dei senatori dem.