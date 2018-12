28 dicembre 2018- 14:01 Manovra: Pd deposita ricorso a Consulta, calpestata dignità Parlamento (2)

(AdnKronos) - "Niente del genere è mai avvenuto prima. Noi -ha sottolineato Dario Parrini- ci muoviamo in difesa della dignità di tutto il Parlamento perchè lo spettacolo più umiliante è stato quello dei parlamentari della maggioranza ridotti a marionette schiacciatasti". Nel ricorso, il cui testo non sarà divulgato fino a quando la Consulta non lo avrà esaminato, si sostiene che sia stato violato "l'articolo 72 della Costituzione -ha spiegato Stefano Ceccanti- c'è stata una lesione delle attribuzioni parlamentari. Le controparti di questo processo sono la presidenza del Senato e il governo che ha fatto forzature". Il Pd ha depositato oggi il ricorso per un motivo preciso, si spiega. "Lo abbiamo fatto prima dell'approvazione della manovra e prima della promulgazione del capo dello Stato perchè se lo avessimo fatto dopo, avremmo avuto come controparte il capo dello Stato, cosa che abbiamo voluto evitare", ha spiegato Parrini. Alla conferenza stampa alla Camera, era presente anche Matteo Orfini. "Anche qui alla Camera è arrivata una manovra blindata, nulla è stato discusso e dispiace che il presidente Fico si sia reso corresponsabile di una gestione di questo tipo. Domani manifesteremo davanti alla Camera e il 12 gennaio protesteremo in tute le piazze del Paese".