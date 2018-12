29 dicembre 2018- 20:52 Manovra: Pd diserta prima chiama, vota no alla seconda

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - I deputati del Pd hanno disertato la prima chiama e hanno iniziato a votare (no alla fiducia sulla manovra) solo dopo il termine della seconda, quando il presidente, da prassi, chiede se ci sia qualche altro parlamentare che non abbia ancora votato. Un modo, spiegano, per rallentare i lavori.