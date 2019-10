25 ottobre 2019- 19:10 Manovra: Pd, 'stiamo salvando italiani da 23 mld di Salvini Tax'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Salvini mente sapendo di mentire. Parla di aumento delle tasse mentre il governo di cui lui faceva parte stava conducendo il paese nel baratro facendo pagare un prezzo altissimo agli italiani con 23 miliardi di tasse in più". Lo scrive in una nota Pietro Bussolati, segreteria nazionale del Pd."Salvini si vergogni perché a causa della sua irresponsabilità per le famiglie italiane ci sarebbe stato l’aumento dell’Iva, una vera e propria Salvini Tax da oltre 540 euro a famiglia. Grazie al nostro governo invece abbiamo messo a riparo i conti pubblici e soprattutto ridotto le tasse ai lavoratori dipendenti che si ritroveranno più soldi in busta paga. Salvini continua con la solita mistificazione della realtà per coprire i fallimenti del suo governo".