22 ottobre 2019- 12:06 Manovra: Pd, 'su partite Iva accolti nostri rilievi'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non verrà toccato il regime forfettario fino a 65mila euro per le partite Iva. Va quindi nella giusta direzione la decisione del governo di non modificare le norme fiscali per le Partite Iva fino a 65 mila euro". Così in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd."In generale la semplificazione e la certezza delle norme è un requisito fondamentale e bene ha fatto l'esecutivo a cogliere i nostri rilievi. Sicuramente a fronte delle trasformazioni del mercato del lavoro si impone di riprendere il lavoro sull'equo compenso e rendere universali per tutti i lavoratori i diritti e le tutele".