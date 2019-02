9 febbraio 2019- 10:23 Manovra: Penna (M5S), 'sorprende sindacato contro reddito cittadinanza'

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Nei decenni passati siamo stati abituati a un sindacato che difende i posti di lavoro e invoca misure contro la povertà. Sorprende vedere un sindacato convocare per oggi una manifestazione nazionale, per contestare la prima grande misura contro la povertà da decenni a questa parte". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Leonardo Penna. "Giudicare il reddito di cittadinanza come inefficace, senza attendere neanche il suo decollo, denuncia un pericoloso pregiudizio -aggiunge- e un forte collateralismo con il Pd, di cui i lavoratori non hanno certo bisogno".