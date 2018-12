29 dicembre 2018- 21:03 Manovra: Pittoni (Lega), nessun taglio fondi per la scuola

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Non c'è alcun taglio di 4 miliardi all'istruzione e soprattutto nessuna sforbiciata alle spese per i docenti di sostegno. In particolare, i docenti di sostegno si dividono tra quelli di ruolo e quelli aggiuntivi, nominati ogni anno in deroga per garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni con disabilità. Lo stipendio dei docenti in deroga, da questo esercizio, viene iscritto in bilancio, per convenzione contabile, solo per un anno e non sul triennio. Naturalmente lo stanziamento sarà rinnovato ogni anno". Così Mario Pittoni, senatore della Lega, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama."La legge di Bilancio all'esame della Camera - sottolinea- non prevede dunque tagli, bensì nuovi stanziamenti per la scuola. Fra questi, 2.000 docenti in più nella scuola primaria, 400 in più per i licei musicali, 290 educatori in più nei convitti e negli educandati, quasi 300 milioni in più in due anni per il funzionamento delle scuole".