22 dicembre 2018- 17:58 **Manovra: Pizzarotti, persa coscienza critica, per M5S ormai va bene tutto**

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Un "iter anticostituzionale, assolutamente innaturale. La cosa che più mi sorprende" sulla legge di bilancio ancora ferma in commissione al Senato "è il silenzio, la cosa che mi strabilia è che nessuno si fa delle domande, anche sui contenuti. I 5 Stelle non si interrogano, e parlo degli attivisti oltre che dei parlamentari", questi ultimi in passato "arroccati sui banchi per molto meno, mentre adesso va bene tutto. Vedo una perdita di coscienza critica, prima era troppa ora è troppo poca". Lo dice all'Adnkronos l'ex M5S Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e ora a capo di Italia in Comune. "Il governo -sottolinea- inizia a presentare le prime crepe, con la manovra si preannunciano tagli ulteriori per i comuni. Non sono tranquillo, le carte di scopriranno nei prossimi giorni".