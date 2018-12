2 dicembre 2018- 11:19 Manovra: presentato pacchetto modifiche ddl bilancio, 56 emendamenti

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Il pacchetto di emendamenti al ddl bilancio, scritto da governo e relatori, è stato presentato. E' composto da 56 proposte che saremmo esaminate a partire dalle 18.00 di oggi in commissione Bilancio alla Camera (lo stesso orario è stato fissato per la presentazione dei sub emendamenti). I lavori dovrebbero proseguire anche questa notte, domani a partire dalle 10.00 e martedì (non oltre le 14.00). Il giorno successivo il provvedimento è atteso in aula.