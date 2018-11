25 novembre 2018- 15:30 Manovra: Prodi, attenti a mercati, buon senso per evitare scogli

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Gli scogli si possono evitare col buon senso", ma "credo che fino alle elezioni europee nessuna decisione di carattere definitivo verrà presa, intanto però l'economia ne risentirà". Così Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, ospite di 'In mezz'ora in più' su Rai tre."La cosa che mi colpito di più - spiega - da un lato lo spread, ma anche il mancato acquisto dei Btp. Se c'è tensione tra due coniugi è difficile mettere pace, ma attenzione che, oltre all'Italia e all'Europa, il vero protagonista è il mercato". Per Prodi quel che occorre è "un po' di serenità e di saggezza", dunque "meno insulti e più prevedibilità", se c'è "chi dice una cosa e chi un'altra.... mettiamoci nei panni di chi deve investire: occorre coerenza per evitare incidenti".Sul rapporto deficit/Pil "il 2% poteva essere un punto d'incontro che andava bene anche all'Italia", mentre il 2.4%, a detta di Prodi, suona come "una provocazione, soprattutto perché accompagnato da previsioni non realistiche" sulla crescita e da misure in manovra "che non ne produrranno". Ad arginare la procedura d'infrazione "faremmo ancora in tempo", adottando "strumenti di sviluppo".