16 ottobre 2019- 17:30 Manovra: Provenzano, 'abbiamo cominciato a invertire la rotta'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Volevo fare un post questa mattina all'alba dopo il Consiglio dei Ministri, ma molti di voi stavano dormendo, e anch'io ho preferito rientrare a casa. Provo a raccontarvi cosa abbiamo deciso in oltre otto ore di Cdm. Abbiamo cominciato a invertire la rotta per l'Italia, a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare gli investimenti nel nostro Paese". Lo dice il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, in un video su Fb. "Era una manovra che tutti dicevano impossibile da realizzare, io ringrazio Gualtieri che ha fatto un mezzo miracolo. Abbiamo disinnescato l'Iva e questo ha assorbito tantissime risorse. Ed era necessario farlo perchè sarebbe costata dal 1° gennaio 2020 540 euro in più per ogni famiglia. E poi abbiamo cominciato a ridurre disuguaglianze aumentanto gli stipendi medio-bassi dei lavoratori di 40 euro al mese e siamo impegnati a trovare ulteriori risorse. Abbiamo eliminato il superticket, asili nido gratis, rilancio degli investimenti con 11 miliardi e stretta su evasione fiscale". Provenzano elenca quindi le risorse destinate al Sud nella manovra e conclude: "Io sono soddisfatto? Un po sì. Sono appagato? No perchè dobbiamo fare molto di più. Stavolta abbiamo fatto il possibile e anche un po' quello che ra giusto. Ora siamo al lavoro sul Piano per il Sud che è un piano per l'Italia perchè il rilancio del Sud è interesse di tutto il Paese".