2 dicembre 2018- 11:53 Manovra: raddoppiano risorse per taglio tempi attesa sanità

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Raddoppiano le risorse per accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie. La quota prevista nel ddl bilancio passa da 50 a 100 milioni l'anno, per il periodo 2019-2021, grazie a un emendamento presentato in commissione Bilancio alla Camera.