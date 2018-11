13 novembre 2018- 18:32 Manovra: Rampelli, non spaventa deficit ma uso per reddito cittadinanza

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Lo abbiamo detto in tempi non sospetti che bucare il rapporto deficit-pil non era una forzatura ma una prova di coraggio e che i dossier degli eurocrati, che vogliono un’Italia suddita, non avrebbero dovuto spaventarci. Ci preoccupa, invece, chi vuole far indebitare la nostra nazione non per investire in opere pubbliche e manutenzione del territorio o per abbassare le tasse, ma per erogare un reddito di cittadinanza che ha il sapore di un vitalizio bello e buono". Lo afferma Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera. "Addirittura -aggiunge- lo stesso Fondo monetario internazionale che faceva il tifo per la sciagurata riforma Fornero, oggi stronca il ‘reddito grillino’ perché disincentiverebbe il lavoro e porterebbe meno occupati. Un gettone d’oro senza precedenti e miliardi di euro bruciati che si potrebbero invece investire sull’economia reale. Entro stasera il governo dovrà rispondere sui rilievi delle autorità europee alla legge di Bilancio e se, dunque, anche il Fmi boccia la ricetta assistenzialista dei 5 Stelle allora possiamo sperare che anche l’esecutivo gialloverde azzeri il reddito di cittadinanza”.