8 febbraio 2019- 13:39 Manovra: Re David, 'domani in piazza, Governo rimetta lavoro al centro'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Domani manifestiamo per chiedere al Governo di rimettere il lavoro al centro delle politiche economiche e sociali". A dichiararlo è la segretaria generale della Cgil, Francesca Re David, in vista dell'appuntamento di domani a Roma. “L'ultima manovra economica del governo non contribuisce a invertire la rotta. Il Def non tocca i privilegiati e non ridistribuisce la ricchezza, non investe sul futuro e a pagare i costi della manovra sono sempre i soliti: lavoratori, pensionati, giovani e donne. Non è una politica economica di svolta, è in sostanziale continuità con quelle dei governi precedenti", dice. "Non va - prosegue Re David - a cercare risorse dove ci sono, combattendo l'enorme evasione fiscale che è tra le principali cause dell'ingiustizia sociale nel nostro paese per cui i ricchi pagano meno dei poveri. E' recessiva, non fa investimenti pubblici né sollecita quelli privati, per cui non pone le condizioni per creare nuovo lavoro e nuova occupazione stabile. Non mantiene le promesse sulle pensioni perché non abolisce la Fornero e quota 100 è solo per pochi mentre penalizza le donne, i giovani, il sud e tutti quelli che sono stati colpiti dalle crisi industriali. E' deludente sul sostegno al reddito perché il cosiddetto “reddito di cittadinanza” è insufficiente, è un “povero sostegno alla povertà” riservato nemmeno a tutti. Non destina nuove risorse, semmai opera tagli, all'istruzione, alla formazione e alla sanità". "E' pericolosa - sottolinea ancora Re David - dal punto di vista democratico perché il governo ha deciso di procedere in solitudine senza confrontarsi con i sindacati. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato da tempo una piattaforma che il governo ha ignorato. Chiediamo una svolta economica e democratica per lo sviluppo del paese che non offrono né il Def né altre misure come il decreto sicurezza. Una svolta particolarmente urgente mentre si profila il rischio di una nuova recessione economica, tanto più pericolosa per l'Italia dove è stata molto flebile la ripresa dalla grande crisi iniziata nel 2008".