13 dicembre 2018- 16:36 Manovra: reddito cittadinanza 'limato' del 10% per aggiustamenti tecnici

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Una limatura di circa il 9-10% delle risorse destinate al reddito di cittadinanza. Il che si traduce in circa 800-900 milioni in meno sugli iniziali 9 miliardi previsti. Mantenendo platea invariata, ovvero garantendo la misura a gli oltre 5 milioni di italiani aventi diritto. Questo, spiegano fonti di governo, il risultato dell'aggiustamento tecnico/statistico che ha trovato spazio nella proposta sottoposta a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione.Nella valutazione tecnica della platea si è inserito un aggiustamento del 10% dovuto a un fattore statistico. Se sono 100 ad averne diritto - il ragionamento - non significa che siano poi effettivamente tutti e 100 a fare concretamente la domanda.