7 gennaio 2019- 11:25 Manovra: reddito cittadinanza per 4,9 mln, solo 5% stranieri ne beneficerà

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Risale a oltre 4,9 milioni di beneficiari -4.916.786 per l'esattezza- la platea di coloro che otterranno il reddito di cittadinanza. Si tratta di 1.734.932 nuclei famigliari, anche se il 27% dei beneficiari -1 su 4 dunque- non ha famiglia. E' quanto si legge nell'ultima bozza della relazione che accompagnerà il dl sul reddito di cittadinanza, in dirittura di arrivo, anche se, viene spiegato, il testo potrà subire ulteriori cambiamenti. Limata inoltre ulteriormente la platea degli stranieri che accederà al sussidio, circoscritto ai "cittadini italiani o di Paesi Ue, familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, familiari provenienti da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo-soggiornanti" e ai "residenti in Italia in via continuativa da 10 anni". Si tratta, secondo i calcoli che circolano in queste ore in ambienti di governo, di circa il 5% degli stranieri in Italia.