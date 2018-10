17 ottobre 2018- 17:25 Manovra: Renzi a M5S, condoni a tutto spiano, altro che onestà, onestà...

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Il condono fiscale è un atto assurdo. Dice ai cittadini che pagare le tasse non conviene, che chi paga le tasse sbaglia. Alla fine il paradosso è che la Flat Tax l'hanno fatta soltanto per gli evasori che con il 20% secco sistemeranno il pregresso". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Ma peggio del condono fiscale c'è solo il condono edilizio. Oggi al Senato avreste dovuto vedere le facce del Movimento Cinque Stelle quando abbiamo attaccato sul condono tombale per le case abusive di Ischia. Grillini e leghisti lo hanno infilato di nascosto nel Decreto sull'Emergenza Genova (che poi qualcuno si chiederà che cosa c'entri Ischia con il ponte di Genova). Potrebbero essere salvate trentamila case costruite in modo abusivo: a me -sottolinea il senatore Pd- sembra immorale prima ancora che sbagliato"."I paladini che urlavano onestà, onestà, onestà adesso che sono al Governo condonano a tutto spiano, contraddicendo anni di retorica grillina. Ci sarà qualcuno prima o poi che faccia notare la strabiliante contraddizione tra la campagna elettorale dei grillini e il loro governo? Sono il Governo del cambiamento, ma per adesso hanno cambiato solo idea sul principio di legalità", conclude l'ex-premier.