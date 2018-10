14 ottobre 2018- 11:08 Manovra: Renzi, alla Leopolda nostra legge Bilancio alternativa

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Facciamo opposizione, come è nostro dovere. Ma la situazione è talmente grave che faremo un gesto istituzionale forte. Da servitori delle istituzioni prima che da oppositori. Ci siamo sentiti ieri con Padoan. Vogliamo proporre un aiuto concreto. Venerdì offriremo una legge di Bilancio radicalmente alternativa. Loro dicono: me ne frego? Noi rispondiamo con il contrario: I care. Abbiamo cambiato la scaletta della Leopolda per cominciare con questo. Prima presenteremo la contro legge di Bilancio, poi gli under 30 animeranno la prima giornata". Lo annuncia Matteo Renzi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Useremo la loro cornice macroeconomica. Ma con la nostra idea -sottolinea l'ex premier- si dimezza lo spread da 300 a 150 e si abbassano le tasse. Con la loro l’Italia paga più interessi, alza le tasse e favorisce gli speculatori. Bisogna fermare, a tutti i costi, l’ondata di sfiducia. Dobbiamo dare una mano tutti, anche noi dell’opposizione. Lo consideri un gesto di servizio civile. E siccome siamo italiani prima che qualsiasi altra cosa, offriremo una proposta che potrebbe davvero dimezzare lo spread e abbassare le tasse". "Bisogna proporre, non solo criticare: noi offriamo una soluzione. Se la accoglieranno sarà un bene per l’Italia. Se non l’accoglieranno -conclude Renzi- sarà chiaro chi sfascia i conti pubblici".