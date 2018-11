27 novembre 2018- 17:26 Manovra: Renzi, da Lega 'marchetta' da 177 mln a suoi finanziatori

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Oggi in Aula al Senato per votare contro il Decreto Fiscale. Tra le cose più sconvolgenti il regalo di 177 milioni di € a chi ha finanziato la campagna elettorale della Lega e di Salvini". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. L'ex-premier allega anche una foto in cui si legge: "La Lega ha ricevuto un finanziamento elettorale da uno dei principali operatori italiani delle sigarette elettroniche: 75mila euro. Oggi il governo e la maggioranza ci chiedono di votare il decreto fiscale che, all'art.8, regala 177 milioni di euro. A chi? Ovviamente ai produttori di sigarette elettroniche. Questo non è un condono, è una marchetta".