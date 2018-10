17 ottobre 2018- 21:28 Manovra: Renzi, Di Maio disperato, sa leggere ciò che firma? (2)

(AdnKronos) - "Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera ad un condono. Prima ha votato il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto", aggiunge Renzi su Fb. "E adesso va in TV a dire 'Renzi faceva condono e scudo fiscale'. Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo fiscale. Ma il problema non è questo. Un qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno sarebbe in grado di spiegare al Vice Presidente del Consiglio quanto sia imbarazzante la sua mediocrità. La domanda sorge spontanea: 'Luigi Di Maio sa almeno leggere? Riesce a capire il senso delle cose che firma o che vota?'. Temo di no", conclude l'ex-segretario Pd.