3 dicembre 2018- 14:45 Manovra: Renzi, dopo 40 giorni retromarcia governo

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Il Governo ha stemperato la tensione con l’Europa: scelta saggia. Scommetto che adesso arriveranno alle proposte che 40 giorni fa abbiamo offerto a Conte e Tria dal palco della Leopolda insieme a Padoan: con queste misure lo spread cala, le tasse scendono. Ci hanno messo 40 giorni, ma ci sono quasi arrivati". Lo scrive Matteo Renzi nelle enews."Temo tuttavia che i prossimi mesi vedranno la crescita solo delle fake news per giustificare ciò che non stanno facendo. Perché anche se fanno la pace in Europa, rimane la realtà. Avevano promesso di eliminare la Fornero, e non lo fanno. Avevano promesso 780€ a testa come reddito di cittadinanza, e non lo fanno.Avevano promesso la Flat Tax per 60 milioni di italiani, e non la fanno. Dovranno inventarsi fake news, bugie e propaganda. Attività nelle quali sono maestri. Se sapessero governare come sanno mentire in campagna elettorale avremmo l’economia più forte del mondo", conclude l'ex-premier.