19 ottobre 2019- 20:53 Manovra: Renzi, 'emendamento su quota 100 e vediamo chi vince in Parlamento'

Firenze, 19 ott. (Adnkronos) - "Faremo un emendamento e vedremo chi vincerà in Parlamento". Lo dice Matteo Renzi su quota 100 al Tg2. "Non abbiamo niente contro i pensionati ma non si può pensare dar soldi solo ad alcuni".