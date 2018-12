28 dicembre 2018- 16:59 Manovra: Renzi, regole violentate per ok a legge che ci porta in recessione

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa manovra è oggettivamente allucinante. Hanno aumentato le tasse al volontariato e regalato un condono agli evasori (e chissà che questi condoni alla fine non aiutino le famiglie di deputati e ministri, vedremo). Hanno diminuito gli investimenti e aumentato le tasse. Nel pomeriggio su Facebook pubblicherò un dettagliato documento sulla pressione fiscale". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Per approvare questa legge hanno violentato i regolamenti parlamentari e il buon senso, con la evidente complicità di chi avrebbe dovuto presiedere in modo imparziale le sedute. Hanno votato una legge che non tutti avevano letto e che chi aveva scritto in realtà non aveva capito fino in fondo: lo dimostra Di Maio che ha già annunciato cambiamenti. Ma come? Non l’hai ancora approvata che già la vuoi cambiare?", aggiunge. "E il premier Conte dice che sì, è vero, hanno tagliato gli aumenti delle pensioni. Ma che sarà mai? Neanche l’avaro di Molière sta dietro a qualche euro di differenza. E questo sarebbe l’avvocato del Popolo? Ma la cosa drammatica è che le forzature nel metodo sono niente rispetto agli errori nel merito. La mia previsione è che con questa legge di bilancio l’Italia andrà in recessione", sottolinea Renzi.