12 novembre 2018- 10:42 Manovra: Renzi, via bonus bebè e podere al popolo

Roma, 12 (AdnKronos) - "La gioia di avere un bimbo è la cosa più bella del mondo e supera ogni problema. Ma è certo che i pannolini costano, che le spese aumentano, che un figlio impatta sul bilancio e spesso si ricorre all'aiuto dei nonni. Quando eravamo a Palazzo Chigi ci siamo detti: diamo un piccolo aiuto in denaro a chi fa figli, per le spese quotidiane. Non cambierà la vita, ma almeno diamo una mano. Così abbiamo istituito il bonus bebè. Ovviamente sono stato criticato, come sempre del resto, ma alla fine il bonus bebè ha aiutato centinaia di migliaia di famiglie. Ora è arrivato il governo del cambiamento. E nella legge di Bilancio, nella manovra del popolo, hanno tolto il bonus bebè. Basta coi bonus di Renzi, via, zac". Lo scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook. "Però -aggiunge- promettono che per chi farà più di tre figli regaleranno un pezzo di terra incolta al sud: podere al popolo, insomma. Tolgono i soldi alle famiglie che abbiamo messo noi, e dicono di combattere la crisi demografica regalando, forse, pezzi di terreno incolti nel Mezzogiorno. Se non fosse una cosa seria, ci sarebbe da ridere".