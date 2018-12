4 dicembre 2018- 18:35 Manovra: Rixi, in arrivo 9 mln per estensione intermodalità

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Con l'approvazione, oggi, da parte della Commissione Bilancio dell'emendamento governativo alla manovra fiscale, stanziamo 9 milioni di euro, per il prossimo triennio 2019-2021, sull'estensione dei benefici per l'intermodalità strada-mare e strada-acque interne navigabili, con la creazione di nuovi servizi e il miglioramento di quelli già esistenti". Lo annuncia il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi in merito all'approvazione in Commissione Bilancio alla Camera dei finanziamenti Marebonus, rivolto alle imprese armatrici per progetti si realizzazione si nuovi servizi di intermodalità."La creazione di una catena logistica efficiente e ambientalmente sostenibile -continua il viceministro Rixi- è indispensabile per la competitività delle nostre imprese e per una sempre maggiore efficacia dei collegamenti con il sistema portuale del Paese per il flusso delle merci attraverso le autostrade del mare e per le vie d'acqua interne navigabili".