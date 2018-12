28 dicembre 2018- 16:59 Manovra: Ronzulli (Fi), vergognoso che Conte derida pensionati

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - “Forza Italia ha sempre avuto nei confronti delle persone non più giovani una grande attenzione, un grande riguardo per il ruolo fondamentale che svolgono all’interno delle famiglie italiane e di tutta la società. Sentire il premier Conte irridere i pensionati, non quelli d’oro ma quelli che percepiscono pensioni modeste frutto del lavoro di tutta una vita, è davvero disdicevole”. Lo afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.“E’ grazie a Forza Italia – continua Ronzulli – se esiste la festa dei nonni, introdotta durante il Governo Berlusconi proprio per testimoniare non solo l’affetto ma la riconoscenza sociale verso chi, con la propria pensione, spesso aiuta tutta la famiglia e soprattutto aiuta ad andare avanti i tanti giovani che non lavorano. Forza Italia ha, da sempre, anche un movimento seniores perché per noi le persone più adulte sono una ricchezza e non un peso. E’ davvero vergognoso – conclude Ronzulli – che il premier Conte sbeffeggi i pensionati che, anche numericamente, sono una parte molto consistente della popolazione italiana e meritano innanzitutto rispetto.”