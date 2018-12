29 dicembre 2018- 19:30 Manovra: Ronzulli, si proclamano sovranisti ma non rispettano Parlamento

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "C’è una evidente contraddizione in chi si proclama sovranista ma poi non rispetta il Parlamento; in chi dice di parlare a nome dei cittadini ma poi li inganna continuamente; in chi vara una ‘manovra del popolo’ che invece ipoteca il futuro degli Italiani". Lo afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli."Il governo si scaglia contro i pensionati, i lavoratori, i volontari, le imprese, le famiglie. Chi è contro gli Italiani, chi vuole impoverire il nostro Paese non è sovranista ma pauperista. Noi siamo per l’Italia che vuole crescere e progredire ed a gennaio lo diremo in tutte le piazze del Paese”.