1 dicembre 2018- 18:36 Manovra: Rosato, bene trattativa con Ue ma bruciati risparmi per propaganda

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "Sembra abbiano capito. Di Maio e Salvini passano dal 'me ne frego' alla trattativa con l’Europa. È una buona notizia per l’Italia". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, del Pd, vicepresidente della Camera, a proposito della legge di Bilancio. "Evitiamo l’isolamento -aggiunge- e forse, se non cambiano di nuovo idea, di fare troppo debito inutile. Certo, nessuno ci restituirà i miliardi di euro di risparmi pubblici e privati bruciati in questi mesi. E tutto per un po’ di propaganda...".