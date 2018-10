23 ottobre 2018- 21:58 Manovra: Rosato, Italia isolata con più debiti e meno crescita

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Dopo l’Ufficio parlamentare di bilancio, le agenzie di rating, i sindacati, anche la Commissione europea ha bocciato la manovra. È la prima volta nella storia”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, a proposito della bocciatura delle legge di Bilancio da parte della Commissione Europea.“Ma le avvisaglie – continua - c’erano tutte. Perfino l’amico di Salvini, il cancelliere austriaco Kurz, ieri ha detto: non vogliamo dover pagare i debiti dell’Italia. Perché la manovra ‘del popolo’, se non si fosse ancora capito, prevede questo: più debiti senza crescita. E se qualcuno pensa stasera di esultare perché il governo “ha fato la voce grossa”, si sbaglia… oggi il nostro paese ne esce più isolato e fragile”.“Insomma, altro che sovranità, con questa rottura senza precedenti Lega e 5 Stelle hanno fatto l’ennesimo grande regalo agli speculatori che ogni giorno tifano per un’Italia più debole”, conclude.