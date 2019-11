3 novembre 2019- 14:53 Manovra: Rossi, 'plastic tax? Meglio tassa su redditi e patrimoni più alti'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Io credo che per la sinistra le tasse dovrebbero essere sempre progressive e rapportate al reddito e al patrimonio effettivo. Diverso è la tassa sulla plastica monouso - la quale più che tassata deve essere eliminata - perché non si dovrebbero mai introdurre tasse che colpiscono tutti in modo indifferenziato. Soprattutto dopo che, per volere di Renzi e di Di Maio, non si è voluto aumentare l’Iva per i gioielli e per i beni di lusso". Lo scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana."Il fatto è che per togliere argomenti alla destra, che non vuole aumentare le tasse per i più ricchi - osserva Rossi - si finisce per essere attaccati proprio dalla destra quando, per pagare i buchi lasciati dalla destra stessa, ci si trova costretti a mettere tasse che, non essendo rapportate al reddito e al patrimonio, finiscono per penalizzare le imprese e i generi di largo consumo. Personalmente ritenevo che fosse meglio una tassa sui redditi e sui patrimoni più ricchi, su quel 10% di italiani che in questi anni ha accresciuto le proprie ricchezze".