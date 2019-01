19 gennaio 2019- 20:26 Manovra: Ruspandini (Fdi), Di Maio senza riferimenti culturali

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Nelle dichiarazioni di Di Maio c’è tutta la contemporaneità possibile. Di Maio non può non essere uno di 'oggi'. Senza schemi, senza ideologie, senza riferimenti culturali. Un uomo che viene dal web e dalla sotto cultura della rete, dove c è spazio per tutto meno che per l’uomo in carne ed ossa". Lo afferma il senatore di Fdi Massimo Ruspandini."È il figlio -aggiunge- di un partito liquido e di una ideologia folle che non avrebbe mai creato le cose meravigliose che ci hanno lasciato altre epoche. Non parlo di quelle delle Dc o del Pci naturalmente. Di Maio è uomo di oggi. Noi siamo quelli di ieri e di domani. Con le nostre radici ben ancorate in uomini solidi come il marmo come era Almirante. E siamo quelli di domani, quando passata l’ubriacatura del populismo da prima elementare, si tornerà a dare valore alla rappresentanza, quella vera dove non ci sarà posto per gli improvvisati della politica".