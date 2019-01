10 gennaio 2019- 18:29 Manovra: sabato 2000 banchetti Pd, Orfini 'bugie Lega-M5S le portiamo in piazza'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Questa iniziativa -spiega Orfini- è parte di una campagna che abbiamo già iniziato con il presidio davanti alla Camera. Distribuiremo volantini con le critiche alla manovra già avanzate alla Camera. Non al Senato perchè non è stato possibile leggere il testo della manovra... E insieme spiegheremo come avremmo fatto se fosse toccato a noi, le nostre proposte". Nei prossimi giorni ci saranno incontri con "tutte le categorie e le realtà economiche, tante, che sono danneggiate da queste manovra pericolosa che rischia di portarci dritti a una nuova recessione". In questo periodo di reggenza, dice Orfini, "sto cercando di impostare un lavoro che poi tornerà utile a chi sarà il futuro segretario. Perchè va bene il congresso ma stiamo sui temi, tra la gente e lo faremo sempre di più. Torniamo a cercare il confronto con i cittadini e raccontiamo strada per strada nelle piazze e nei mercati quello che sta accadendo”.La mobilitazione avrà anche una sua piattaforma social attraverso le foto, video e post su Instagram, Facebook e Twitter, che saranno rilanciati dai canali ufficiali del Pd con gli hashtag #promessemancate e #cambiodirotta.