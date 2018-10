31 ottobre 2018- 17:59 Manovra, salta il fondo famiglia

Roma, 31 ott. - (AdnKronos) - Salta l'incrmento del fondo per la famiglia. L'ultima bozza della manovra infatti, inviata oggi al Colle dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato, non contiene la norma che aumentava di 100 milioni all'anno dal 2019 il contributo destinato alle politiche per la famiglia, così come previsto nella precedenti versioni della legge di bilancio. Il fondo, si legge nella bozza del 29 ottobre, era "volto a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia, per favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari".