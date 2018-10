19 ottobre 2018- 21:28 Manovra: Salvini a Ue, rimette soldi in tasca a italiani, andiamo avanti

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "Avete battuto le mani alle manovre di Monti, di Letta, di Renzi e di Gentiloni. Quelle andavano bene perché massacravano l'Italia e gli italiani. Ora che è la prima manovra che rimette i soldi in tasca agli italiani non vi va bene. Sapete che c'è: noi andiamo avanti lo stesso". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini dal palco di Trento rivolgendosi all'Unione Europa."Sono stufo di accendere la televisione e vedere ogni sera un Commissario Ue che ci dice questo non lo potete fare, non potete spendere e aiutare gli italiani. E' da un anno che mi dicono non puoi toccare la Legge Fornero e più me lo dicono più io la smonto la Legge Fornero perché è ingiusta per i sessantenni e per i ventenni", continua Salvini.