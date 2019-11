3 novembre 2019- 12:51 Manovra: Salvini, 'arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa settimana comincia la discussione sulla manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cazzate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l'Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse". Lo dice Matteo Salvini, in una diretta dalle montagne del Trentino.