28 novembre 2018- 13:25 Manovra: Salvini, bado a sostanza, numeri vengono dopo

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Spostare l'asticella del rapporto deficit/Pil dall'ormai noto 2,4%? "Non fatemi parlare di numeri, parliamo di sostanza, i numeri arrivano alla fine. Gli italiani non mi chiedono i numeri, ma chiedono lavoro, pensioni, meno tasse, reddito, quindi una volta che gli esperti ci avranno fatto il totale dei numeri avremo un numero, però noi partiamo dai fatti e poi arriviamo ai decimali". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. A chi gli chiede un commento sulle parole del ministro Giovanni Tria, oggi audito in Senato, "son sempre d'accordo col ministro Tria", risponde secco Salvini.