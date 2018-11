14 novembre 2018- 08:44 Manovra: Salvini, Boeri potrebbe candidarsi con il Pd

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Sulle pensioni c'è un'opera di disinformazione: si parla di tagli, di penalizzazioni", mentre "non c'è nulla di tutto ciò. Ci sono circa sette miliardi di euro, per restituire il diritto alla pensione". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Dai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, il leader della Lega riserva una stilettata al numero uno dell'Inps, Tito Boeri. "Continua a fornire dati poco attendibili, potrebbe essere candidato del Pd o di Rifondazione Comunista visto che è pagato dagli italiani per fare qualcosa che evidentemente non vuole fare", è l'affondo del vicepremier.