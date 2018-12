6 dicembre 2018- 09:55 Manovra: Salvini, Conte mi ha smentito slittamenti reddito e pensioni

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Un eventuale slittamento dell'entrata in vigore del reddito di cittadinanza e della riforma della legge Fornero, è stato "smentito questa mattina dal presidente del Consiglio, che su questo mi ha messaggiato. I giornali italiani sono incredibili e attribuiscono pensieri, opere o azioni inesistenti". Ad assicurarlo il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5'. "Mi sono impegnato a cominciare a smontare la legge Fornero pezzo per pezzo - ribadisce - e fosse l'ultima cosa che faccio al mondo il mio obiettivo è azzerare la legge Fornero. Se poi comincia a metà febbraio o il primo marzo non cambia il mondo, però deve cominciare ad inizio 2019. Abbiamo messo a bilancio 6 miliardi e mezzo di euro, ci sono ed entro oggi dovrebbero darci i dati definitivi dei tecnici, che stanno valutando quanti italiani useranno la possibilità che il governo mette a loro disposizione".