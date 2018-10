19 ottobre 2018- 21:09 Manovra: Salvini, domani vado a Roma a Cdm a chiudere beghe e litigi

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "Domani andiamo a Roma a chiudere beghe, litigi e quant'altro. Andiamo avanti...". Matteo Salvini dal palco di Trento assicura che domani al Cdm si troverà una soluzione sulla manovra dopo le divisioni di queste ore con il Movimento 5 Stelle in particolare sulla 'pace fiscale'. "Domani mi ero ritagliato 24 ore per stare con i miei figli e invece mi hanno piazzato un Cdm alle 13"."Dovevamo andare in agriturismo e a mia figlia - racconta il leader della Lega- ho detto: 'domani Papà ti porta a Roma' in aereo. E lei a cinque anni era felicissima non ha capito che sabato l'aspetta. Ma noi domani ci andiamo perché l'Italia meriti sacrifici e io ci vado con tutte le energie che ho preso in Trentino".Anche a mio figlio ho proposto di andare a Roma mi ha risposto 'Papà stavolta non mi tiri la sola. Sto qui a studiare e a giocare con la Playstation e poi ci vediamo qui per il derby Inter-Milan".