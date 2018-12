18 dicembre 2018- 21:28 **Manovra: Salvini, finalmente da gennaio soldi veri per milioni italiani**

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Finalmente da gennaio la manovra diventano soldi veri per aiutare milioni di italiani. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, esprimendo "grande soddisfazione per il risultato raggiunto, per i miglioramenti inseriti ascoltando categorie e associazioni".