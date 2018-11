23 novembre 2018- 13:25 Manovra: Salvini, Juncker rispetti Italia

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "A Juncker chiederei rispetto non per me, ma per l'Italia. Non hanno detto nulla su manovre dei governi precedenti che hanno fatto male all'Italia. Ora noi chiediamo 12 mesi di attenzione perchè siamo convinti che tra 12 mesi l'Italia starà meglio". Lo ha detto Matteo Salvini a Sky Tg24