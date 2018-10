10 ottobre 2018- 09:35 Manovra: Salvini, nessun rischio Grecia per l'Italia, Francia sta peggio

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Non c'è nessun rischio Grecia per l'Italia, anzi. La Francia è economicamente messa peggio, ha un disavanzo commerciale, farà più deficit quest'anno, ma tutti contro l'Italia perchè in Italia ci sono aziende sane che qualcuno vorrebbe comprare sottocosto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3.