26 ottobre 2018- 16:57 Manovra: Salvini, nessuna paura dello spread

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Paura dello spread? "No. Ne avrei paura se non fossi convinto della bontà della manovra. Invece, toccare la legge Fornero, ridurre le tasse alle partite Iva, aiutare chi ha perso il lavoro è un diritto-dovere; quindi sono convinto che anche la finanza come l'Europa ci riconosceranno la bontà di questa manovra". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, in esclusiva, ai microfoni di 'Night Tabloid' in onda lunedì in seconda serata, rispondendo ad Alessandro Poggi.