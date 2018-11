22 novembre 2018- 09:24 Manovra: Salvini, non facciamo passi indietro

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla manovra "noi passi indietro non ne facciamo, anche perchè i soldi che abbiamo messo in manovra riguardano la sanità, si assumono mille ricercatori universitari, ci sono borse di specializzazione per 600 medici, quindi non abbiamo messo lì dei soldi a caso. C'è un'idea di Italia che cresce". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina'.