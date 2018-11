22 novembre 2018- 10:13 Manovra: Salvini, non facciamo passi indietro (2)

(AdnKronos) - "Se poi con Bruxelles vogliamo ragionare di investimenti -ha aggiunto Salvini- se vogliamo mettere più soldi sulla tutela del territorio, per carità. Siccome però sono soldi degli italiani, noi chiederemo di spendere questi soldi per gli italiani". "Il pubblico -ha spiegato ancora il vicepremier- può valorizzare i suoi immobili, è inutile lasciare centinaia di palazzi stupendi vuoti che cadono a pezzi, quelli li possiamo mettere sul mercato. L'unica cosa che non può chiedermi l'Europa è non toccare la legge Fornero, la smonto pezzo per pezzo".