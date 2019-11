3 novembre 2019- 12:55 Manovra: Salvini, 'ogni giorno si inventano tassa, tasseranno anche neve?'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La vedete la neve? A me piace, sarò un bambinone ma è spettacolare. Speriamo inizi una buona stagione, anche per gli albergatori e il turismo. Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti, ogni giorno si inventano una nuova tassa, speriamo non si inventino anche una tassa sulla neve, ci aspettiamo di tutto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook dalle montagne del Trentino.